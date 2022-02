Em nova fase após fechar fábricas, Ford esgota lote de picape importada do México em 24h

Pouco mais de um ano após fechar suas fábricas no Brasil, a Ford deu mais um passo na rota que passou a trilhar quando desistiu de brigar por volumes que a colocavam entre as quatro maiores marcas de automóveis do País para mirar nos segmentos mais rentáveis do mercado.

Hoje, a montadora anunciou a venda em 24 horas do primeiro lote de picapes Maverick, trazidas do México a R$ 240 mil, em valor arredondado. São 300 unidades do lançamento a serem entregues nos próximos 60 dias.

As concessionárias da Ford também já abriram reservas ao segundo lote do modelo, equipado com motor 2.0 que faz o carro acelerar de zero a 100 quilômetros por hora em 7,2 segundos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags