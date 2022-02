Produção industrial fecha 2021 crescendo 3,7%, aponta IBGE

Apesar de fechar dezembro com retração de 20,9% ante o mesmo mês do ano passado, indústria fecha o ano com alta na produção

Apesar da retração de 1% entre novembro e dezembro de 2021, a indústria cearense fechou o ano com avanço de 3,7% em 12 meses. Ainda de acordo com os dados da Pesquisa Industrial Mensal, do IBGE, o segmento industrial que teve o melhor desempenho de produção em 2021 foi a indústria têxtil, com avanço de 38,6%.

Indústria com o maior peso de produção no Ceará, a fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, expandiu 12,2%. Já a segunda mais representativa, a de fabricação de produtos de minerais não-metálicos teve avanço na mesma proporção, 12,2%.

Importante segmento industrial, a fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, teve forte retração de produção em 2021, com queda de 14,9%.

Resultados regional e nacional

O desempenho da produção industrial cearense foi melhor do que a variação acumulada do Nordeste em 2021. Na Região, houve retração de 6,2% no acumulado em 12 meses, apesar do resultado positivo do Ceará.

Com relação ao resultado da produção industrial brasileira, que em 12 meses avançou 3,9%, o resultado cearense seguiu a mesma linha.

