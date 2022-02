Polo metalmecânico do Ceará aumentou participação na indústria de transformação local

O complexo metalomecânico (CMM) do Ceará participou, em 2018, com 19,1% do Valor de Transformação Industrial (VTI) da indústria de transformação local. O aumento no faturamento foi de 9,9 pontos percentuais em quatro anos, ante os 9,2% que tinha de peso em 2014.

Dados são do "Estudo dos setores produtivos: o Complexo Industrial Metalomecânico no Ceará", que acaba de ser lançado pela Diretoria de Estudos Econômicos (Diec) do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Conforme os números, a geração de empregos do polo metalmecânico corresponde a 8,8% das vagas do segmento, são 18,9 mil dos 214,5 mil da indústria de transformação.

Além disso, possui 14,9%, ou seja 777 das 5.227 unidades produtivas do Estado. Com isso, a Diec frisa, no estudo, que o CMM é um dos complexos mais importantes da economia cearense.

De acordo com o autor do levantamento, o assessor Técnico Eugênio Pacelli, considerando o indicador VTI do complexo (metalurgia, produtos de metal, máquina e equipamentos, veículos automotores, outros equipamentos de transporte e manutenção e instalação), a atividade industrial com maior participação, em 2018, foi a metalurgia básica, com 74%.

Ela empregava 28% da força de trabalho do complexo metalomecânico e contava com apenas seis das unidades produtivas.

“Importante destacar que a evolução da atividade industrial da Metalurgia, no Estado, ocorreu no setor siderúrgico a partir de 2016, com o início das operações da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP)”, frisa.

Já a maior concentração, no que diz respeito ao numero de empresas instaladas e à geração de vagas de trabalho, foi registrada na atividade industrial fabricação de produtos de metal, com percentuais de 46% e 34%, respectivamente.

Enquanto que a atividade industrial de serviços de manutenção e instalação de plantas industriais, juntamente com a de fabricação de produtos de metal, representava 74% das empresas ativas, 51% do pessoal ocupado e 16% do VTI do Complexo Industrial Metalomecânico cearense.

Os grandes empreendimentos implantados na região nos últimos anos, como os relacionados à siderurgia, biodiesel, energia eólica, automobilístico, refinaria de petróleo e gás, entre outros, representam, segundo Pacelli, uma boa oportunidade de negócios para as empresas que fornecem produtos de metal, o que pode fortalecer o complexo Metalomecânico da região.

O que é o VTI? É a diferença entre o valor bruto da produção e os custos das operações, ou seja, é o “faturamento da indústria”.

