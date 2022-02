Caixa Tem libera cartão com até 40 dias para pagar compra sem juros; veja como solicitar

Clientes das contas digitais do aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, podem solicitar pelo aplicativo um cartão crédito com condições especiais de pagamento. Entre as vantagens está a possibilidade de realizar as compras e ter até 40 dias para realizar o pagamento, à vista, da fatura, sem aplicação de juros. O POVO detalha abaixo o funcionamento do cartão e mostra como solicitar.

Quais as vantagens oferecidas pelo cartão de crédito da Caixa Tem?

Sem anuidade

Cartão adicional, vinculado à conta principal

Cartão virtual, para maior segurança em compras online

Cartão internacional, podendo ser utilizado no Brasil e no Exterior

Possibilidade de ser usado em compras online e presenciais

Descontos nos parceiros Visa

Fatura digital, no aplicativo e por e-mail

Quem tem direito ao cartão de crédito do Caixa Tem?

Conforme a Caixa Econômica Federal, instituição financeira mantenedora do cartão de crédito, qualquer pessoa com uma conta digital criada pelo aplicativo do Caixa Tem poderá solicitar o cartão de crédito e aproveitar os benefícios.

Como solicitar o cartão de crédito do Caixa Tem?

Para os clientes que realizaram a atualização cadastral e a atualização da conta, basta acessar o Aplicativo Caixa Tem, clicar no ícone Cartão CAIXA Tem,

Depois de clicar na opção, selecione "Quero meu cartão" Conforme os dados pessoais informados pelo aplicativo e envie os comprovantes se necessários leia e aceite os termos e condições da contratação do cartão de crédito Crie uma senha Aguarde o recebimento via correios do seu novo cartão de crédito

Para os clientes que não atualizaram o cadastro, basta acessar o menu do Caixa Tem e clicar na opção "atualizar cadastro", informar os dados solicitados no próprio aplicativo e depois da atualização ser aprovada, seguir o tutorial acima.

Como funciona as compras com até 40 dias para pagar no cartão do Caixa Tem?

A possibilidade de realizar a compra e ter mais de um mês para realizar o pagamento, sem o encargo de juros algum é uma das formas de financiamento do cartão de crédito e pode ser configurada de acordo com a preferência do usuário diretamente no aplicativo e no ato da compra.

Para compras parceladas, os pagamentos poderão ser feitos com ou sem juros, dependendo das condições oferecidas pelo estabelecimento onde for realizar a compra.

