Cesta básica da Grande Fortaleza a R$ 607,35 corrói 54,17% do salário mínimo líquido

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Em janeiro, o gasto com alimentação de uma família padrão, dois adultos e duas crianças, foi de R$ 1.822,05

Em um ano, cesta básica na Grande Fortaleza ficou 13,96% mais cara. O valor em janeiro bateu os R$ 607,35 frente aos (R$ 532,97) em igual período de 2021 e já corrói 54,17% do salário mínimo líquido (R$ 1.017,50).

Sobre o assunto Proporção de endividados cai em janeiro ante dezembro para 76,1%, diz CNC

Os dados foram divulgados nesta segunda, 7 de fevereiro, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Ceará (Dieese-CE), e fazem parte da Pesquisa Mensal Nacional da Cesta Básica de Alimentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na série de 12 meses, os únicos itens a apresentar redução no valor foram: arroz (-15,28%), banana (-11,64%) e o feijão (-4,62%). Os maiores encarecimentos ficaram por conta do tomate (75,47%), café (75,32%) e açúcar (32,36%).

O levantamento mostra que, considerando apenas janeiro de 2022, o conjunto dos 12 produtos que compõem a cartela da cesta registrou uma inflação de 4,89% na Grande Fortaleza.

Com isso, pode-se dizer que o trabalhador teve que desprender 110h e 15 minutos de sua jornada de trabalho mensal para fazer as compras básicas na Cidade e Região Metropolitana. O gasto com alimentação de uma família padrão (dois adultos e duas crianças) foi de R$ 1.822,05.

A inflação nos preços da cesta básica foi influenciada pela alta de dez produtos, dentre eles, tomate (22,80%), o café (4,24%) e a banana (3,81%). Outros dois produtos registraram uma baixa no preço são o arroz (-0,79%) e o leite (-0,39%).

Na comparação semestral, a cesta básica em Fortaleza está 7,91% mais cara, pois custava R$ 562,82 em julho de 2021.

No semestre, três itens apresentaram reduções nos preços: arroz (-7,62%), feijão (-4,24%) e carne (-1,49%). As maiores elevações foram do tomate (46,18%), café (43,78%) e açúcar (12,67%).

Resumo da cesta básica de Fortaleza

Valor da cesta: R$ 607,35

Variação mensal: 4,89%

Variação em 6 meses: 7,91%

Variação em 12 meses: 13,96%

Produtos com altas em relação ao mês anterior: tomate (22,80%), café (4,24%), banana (3,81%), farinha (2,97%), açúcar (2,51%), pão (2,23%), óleo (1,74%), carne (1,17%), feijão (1,09%) e manteiga (0,64%)

Produtos com reduções em relação ao mês anterior: arroz (-0,79%) e leite (-0,39%)

Jornada necessária para comprar a cesta básica: 110 horas e 15 minutos

Percentual do salário mínimo líquido (R$ 1.017,50) para compra dos produtos da cesta básica na capital: 54,17%

R$ 5.997,14 é o salário mínimo necessário para uma família com 4 pessoas, o que corresponde a 4,95 vezes o mínimo vigente, de R$ 1.212

Tags