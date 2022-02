Arco adquire ativos de educação da Pearson Education do Brasil

Foram comprados dois ativos. Um é o PGS, voltado para o ensino bilíngue, e o outro é o Mentes do Amanhã, focado em habilidades do século XXI

A Arco Educação S.A. (Nasdaq: ARCE) anunciou que adquiriu duas soluções de educação básica da Pearson Education do Brasil Ltda voltadas para o ensino bilíngue e de desenvolvimento de habilidades. O valor do negócio não foi revelado.

Sobre o assunto M. Dias Branco vai distribuir R$ 588,23 milhões a acionistas

O primeiro ativo é o PGS, material didático bilíngue, que é uma metodologia de ensino anteriormente conhecida como Pearson Global School.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também comprou o Mentes do Amanhã, método focado em habilidades do século XXI, como aprendizagem socioemocional, alfabetização financeira e tecnologia.

Conforme o comunicado ao mercado, a transação amplia a presença de mercado suplementar do Grupo e aumenta a complementaridade de preços ao seu portfólio. "A Arco acredita no grande potencial do inglês como segunda língua e na tendência favorável do mercado para as habilidades do século XXI", informa.

Tags