Biden estende tarifas sobre painéis solares da era Trump, mas relaxa algumas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estendeu nesta sexta-feira tarifas impostas pelo ex-presidente Donald Trump sobre a maioria dos painéis importados da China e de outros países. Em um esforço para apoiar a energia limpa, porém, o atual líder excluiu tarifas sobre alguns painéis usados em projetos de grande escala.

Biden disse que continuará por mais quatro anos a impor as tarifas definidas pelo governo Trump sobre células e painéis solares importados, mas excluiu os chamados painéis solares bifaciais, que podem gerar eletricidade dos dois lados e são usados atualmente em muitos grandes projetos do tipo.

Essa tecnologia estava ainda surgindo quando as tarifas foram impostas por Trump.

Em comunicado, Biden disse que a exclusão garantirá que a energia solar continue a ser gerada no ritmo e na escala necessária para cumprir as "ambiciosas metas climáticas e de energia limpa e criar bons empregos no país".

