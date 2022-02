Gasolina dispara no Brasil e atinge R$ 8 no fim de janeiro

O preço da gasolina atingiu R$ 8 pela primeira vez na última semana de janeiro. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o litro da gasolina atingiu pela primeira vez R$ 8 no Brasil em 2022. Em Angra dos Reis o litro fechou o mês custando R$ 8,029.