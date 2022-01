Petrobras assina contrato com subsidiária da 3R para venda do Polo Potiguar

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado na última sexta-feira, 28, informa que assinou nesta segunda-feira, 31, com a empresa 3R Potiguar, subsidiária integral da 3R Petroleum Óleo e Gás, contrato para a venda da totalidade de sua participação em um conjunto de 22 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas. Os ativos vendidos por US$ 1,38 bilhão estão localizados na Bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte, denominados conjuntamente de Polo Potiguar.

Do valor total da venda, US$ 110 milhões serão pagos na presente data; US$ 1,04 bilhão no fechamento da transação e US$ 235 milhões que serão pagos em 4 parcelas anuais de US$ 58,75 milhões, a partir de março 2024. Os valores não consideram os ajustes devidos até o fechamento da transação, que está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

A produção média do Polo Potiguar de 2021 foi de 20,6 mil barris de óleo por dia (bpd) e 58,1 mil m3/dia de gás natural. Além das concessões e suas instalações de produção, está incluída na transação a estrutura de refino integrada ao processo de produção de óleo e gás, composta pela Refinaria Clara Camarão, localizada em Guamaré (RN) com capacidade instalada de refino de 39.600 bpd.

