Ceará encerra janeiro com litro da gasolina custando até R$ 7,23

Estado inicia o segundo mês de 2022 com o quarto maior preço cobrado pelo litro do combustível entre os nove estados da região Nordeste

O Ceará encerra o mês de janeiro com o litro da gasolina comum sendo vendido por valores entre R$ 6,17 e R$ 7,23. Com preço médio de R$ 6,59, o Estado inicia o segundo mês de 2022 com o quarto maior preço cobrado pelo litro do combustível entre os nove estados da região Nordeste.

Na região, o Rio Grande do Norte lidera o ranking de preços, vendendo o litro da gasolina comum por em média R$ 7,09. Na sequência, o segundo maior preço médio é de R$ 7,02, praticado em postos de combustíveis da Bahia. No terceiro lugar, o Piauí vende o produto em média a R$ 6,90.

As informações levam em consideração a pesquisa semanal de preços realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com dados coletados entre os dias 23 e 29 de janeiro. No Ceará, foram consultados os preços praticados em 174 postos de combustíveis em nove cidades no Ceará.

A pesquisa expressa ainda que o preço do combustível varia em média R$ 0,23 a depender do local de venda. No Estado, a gasolina mais cara encontrada é comercializada na cidade de Itapipoca, onde os preços variam entre R$ 7,22 e R$ 7,23. Na Capital, o litro da gasolina comum é comercializado com valores entre R$ 6,17 e R$ 6,89, representando a menor faixa de preço para o combustível encontrada pela ANP no Ceará.

Mesmo com os valores elevados, o preço médio da gasolina comum no Ceará apresenta uma sequência de quedas significativas em 2022, saindo dos R$ 6,75 na semana entre 26 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro deste ano.

Apesar disso, no último dia 11 de janeiro, a Petrobras comunicou ao mercado reajuste de 4,85% no valor cobrado pelo litro do combustível para as distribuidoras, saindo de R$ 3,09 para R$ 3,24. A estatal reajustou ainda o preço do diesel, de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, alta de 8,08%. Assim, espera-se que nas próximas semanas, o preço nas bombas passem a refletir os novos valores, com aumentos nos valores cobrados aos consumidores.

Sem reajuste no ano, até o momento, o litro do etanol hidratado, o álcool veicular, é comercializado no Ceará com valores entre R$ 5,19 e R$ 6,05. O preço médio do álcool veicular no Estado é de R$ 5,59, sendo o quarto maior entre os nove estados do Nordeste. O preço do produto no Estado, conforme a ANP, varia em média R$ 0,19 a depender do ponto de venda.

