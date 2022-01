INSS fará perícia médica por teleavaliação e divulga regras de funcionamento

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou nesta sexta-feira, 28 de janeiro, para realização da perícia médica com uso da teleavaliação (PMUT), em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas da União (TCU).

A medida será realizada até 12 de abril de 2022 a título de experiência-piloto junto às Prefeituras Municipais que possuem Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS.

Cada gerência-executiva de abrangência dos municípios deverá formalizar a manifestação de interesse e o plano de trabalho para a realização da PMUT.

