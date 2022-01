Caixa realiza leilão de imóveis com descontos de até 60%

No Brasil, estarão disponíveis para lances 600 imóveis, sendo 13 no Ceará

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões, promoverá nos dias 31 de janeiro, 1º, 09 e 15 de fevereiro e 08 e 24 de março leilões online de 600 imóveis no País com descontos que podem chegar a até 60%. No Nordeste, são 24 imóveis disponíveis para lances, sendo 13 no Ceará.

As vendas ocorrerão por meio do site da Fidalgo Leilões, com diversas oportunidades para interessados em adquirir casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, entre outros. O lance inicial é de R$ 64.800,00.

Em Fortaleza , uma das oportunidades é uma casa com 171,6 m² de área total, com dois quartos com lance inicial de R$ 320,7 mil. No Nordeste, além do Ceará, haverá ofertas em Alagoas (1), Bahia (3), Pernambuco (6) e Piauí (1).

“Por ser considerado o meio mais transparente e ágil de venda de bens, é cada vez maior a quantidade de pessoas que recorrem aos leilões para a compra de imóveis. No entanto, é importante frisar que os interessados devem estar atentos aos leilões para saberem em qual deles compensa mais fazer a aquisição, que pode ser no primeiro ou no segundo”, observa Douglas Fidalgo, leiloeiro da Fidalgo Leilões.

Douglas destaca que além do preço atrativos, haverá condições especiais para financiamento e uso do FGTS, os imóveis do primeiro leilão estarão disponíveis com preços de avaliação. Já o segundo será realizado em duas datas: uma com o preço da dívida, e outra com os não vendidos – via licitação aberta.

Quem pode participar

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro em no site e enviar os documentos citados no Edital – por e-mail ou anexo no próprio site. “Sugerimos que as pessoas interessadas fiquem atentas aos leilões, pois em alguns casos, o imóvel sai mais barato no primeiro evento, principalmente porque se comparado com o segundo a avaliação pode sair mais em conta que o valor da dívida. Há também os casos em que comprar no segundo leilão é mais recomendado que o terceiro por conta de o valor da dívida ser menor. Além disso, também recomendamos que sejam feitas pesquisas como o valor do imóvel no mercado e averiguação da existência de outras dívidas, estado de ocupação e conservação do bem”, conclui.

Datas do Leilão

Parte 1

1º Leilão: 31 de janeiro, às 13h – Valor da Avaliação

2º Leilão: 15 de fevereiro, às 13h – Valor da Dívida

3º Leilão: 24 de março, às 13h – Licitação Aberta - Valor com desconto de até 60% da avaliação do imóvel

Parte 2

2º Leilão: 1º de fevereiro, às 13h – Valor da Dívida

3º Leilão: 08 de março, às 13h – Licitação Aberta - valor com desconto de até 60% da avaliação do imóvel.

Licitação Aberta: 09 de fevereiro, dois leilões, simultaneamente, às 10h com imóveis remanescentes dos leilões anteriores (1 e 2) – com descontos de até 60% da avaliação do imóvel.

*Obs: os leilões serão divididos em duas partes, de acordo com a licitação e leiloeiro responsável pelo evento. A segunda parte dos leilões teve início com o primeiro evento ocorrido em 17 de janeiro.





