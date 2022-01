Após 5 semanas de queda, preço do litro da gasolina volta a subir no Ceará

Após cinco semanas seguidas de queda, o preço médio do litro da gasolina chegou a R$ 6,62 no Ceará no levantamento encerrado em 21 de janeiro de 2022, divulgado nesta terça-feira, 25, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A elevação veio após alta anunciada pela Petrobras nas refinarias, que elevou o valor do combustível em 4,85% na distribuição, o que reflete também na revenda para o consumidor final.

Com isso, o valor médio do litro da gasolina no Ceará, que estava a R$ 6,586, segundo último levantamento da ANP encerrado em 15 de janeiro de 2022, aumentou na pesquisa até 21 de janeiro de 2022.

No Estado, o combustível vai da mínima de R$ 6,25 em Fortaleza até a máxima de R$ 7,49 em Crateús.



Veja valor da gasolina no Ceará

Caucaia - média de R$ 6,593, variando de R$ 6,43 a R$ 6,899

Crateús - média de R$ 7,092, variando de R$ 6,989 a R$ 7,49



Crato - média de R$ 6,656, variando de R$ 6,49 a R$ 7,08



Fortaleza - média de R$ 6,599, variando de R$ 6,25 a R$ 6,999



Iguatu - média de R$ 6,951, variando de R$ 6,88 a R$ 7,09



Itapipoca - média de R$ 7,113, variando de R$ 7,109 a R$ 7,12



Juazeiro do Norte - média de R$ 6,629, variando de R$ 6,45 a R$ 6,98



Limoeiro do Norte - média de R$ 7,077, variando de R$ 6,968 a R$ 7,149



Maracanaú - média de R$ 6,525, variando de R$ 6,29 a R$ 6,87



Quixadá - média de R$ 6,58, variando de R$ 6,38 a R$ 6,959



