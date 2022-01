Saiba quem tem direito ao Auxílio Gás de R$ 52

O pagamento do Programa Auxílio Gás começou e deve beneficiar mais de 5,4 milhões de famílias beneficiárias em todo o Brasil, segundo o Governo Federal. O valor pago pela Caixa Econômica Federal será de R$ 52 por conjunto familiar e o uso do dinheiro pode ser feito pelo próprio aplicativo do Caixa Tem