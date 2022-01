Servidores iniciam manifestações em frente ao Ministério da Economia

Servidores públicos federais iniciaram as manifestações no período da tarde desta terça-feira, 18, em frente ao prédio do Ministério da Economia, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Cerca de 200 servidores estão reunidos em frente ao prédio.

Neste momento, o ministro Paulo Guedes está almoçando com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Pela manhã, no ápice da manifestação, por volta de 300 servidores se reuniram em frente ao BC.

