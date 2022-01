Calendário de pagamentos do INSS de 2022 começa no dia 25 de janeiro; veja datas

Benefício de Janeiro 2022



Final do benefício 1: 25/01/22

Final do benefício 2: 26/01/22

Final do benefício 3: 27/01/22

Final do benefício 4: 28/01/22

Final do benefício 5: 31/01/22

Final do benefício 6: 01/02/22

Final do benefício 7: 02/02/22

Final do benefício 8: 03/02/22

Final do benefício 9: 04/02/22

Final do benefício 0: 07/02/22

Benefício de Fevereiro 2022

Final do benefício 1: 21/02/22

Final do benefício 2: 22/02/22

Final do benefício 3: 23/02/22

Final do benefício 4: 24/02/22

Final do benefício 5: 25/02/22

Final do benefício 6: 03/03/22

Final do benefício 7: 04/03/22

Final do benefício 8: 07/03/22

Final do benefício 9: 08/03/22

Final do benefício 0: 09/03/22

Benefício de Março 2022

Final do benefício 1: 25/03/22

Final do benefício 2: 28/03/22

Final do benefício 3: 29/03/22

Final do benefício 4: 30/03/22

Final do benefício 5: 31/03/22

Final do benefício 6: 01/04/22

Final do benefício 7: 04/04/22

Final do benefício 8: 05/04/22

Final do benefício 9: 06/04/22

Final do benefício 0: 07/04/22

Benefício de Abril 2022

Final do benefício 1: 25/04/22

Final do benefício 2: 26/04/22

Final do benefício 3: 27/04/22

Final do benefício 4: 28/04/22

Final do benefício 5: 29/04/22

Final do benefício 6: 02/05/22

Final do benefício 7: 03/05/22

Final do benefício 8: 04/05/22

Final do benefício 9: 05/05/22

Final do benefício 0: 06/05/22

Benefício de Maio 2022

Final do benefício 1: 25/05/22

Final do benefício 2: 26/05/22

Final do benefício 3: 27/05/22

Final do benefício 4: 30/05/22

Final do benefício 5: 31/05/22

Final do benefício 6: 01/06/22

Final do benefício 7: 02/06/22

Final do benefício 8: 03/06/22

Final do benefício 9: 06/06/22

Final do benefício 0: 07/06/22

Benefício de Junho 2022

Final do benefício 1: 24/06/22

Final do benefício 2: 27/06/22

Final do benefício 3: 28/06/22

Final do benefício 4: 29/06/22

Final do benefício 5: 30/06/22

Final do benefício 6: 01/07/22

Final do benefício 7: 04/07/22

Final do benefício 8: 05/07/22

Final do benefício 9: 06/07/22

Final do benefício 0: 07/07/22

Benefício de Julho 2022



Final do benefício 1: 25/07/22

Final do benefício 2: 26/07/22

Final do benefício 3: 27/07/22

Final do benefício 4: 28/07/22

Final do benefício 5: 29/07/22

Final do benefício 6: 01/08/22

Final do benefício 7: 02/08/22

Final do benefício 8: 03/08/22

Final do benefício 9: 04/08/22

Final do benefício 0: 05/08/22

Benefício de Agosto 2022

Final do benefício 1: 25/08/22

Final do benefício 2: 26/08/22

Final do benefício 3: 29/08/22

Final do benefício 4: 30/08/22

Final do benefício 5: 31/08/22

Final do benefício 6: 01/09/22

Final do benefício 7: 02/09/22

Final do benefício 8: 05/09/22

Final do benefício 9: 06/09/22

Final do benefício 0: 08/09/22

Benefício de Setembro 2022

Final do benefício 1: 26/09/22

Final do benefício 2: 27/09/22

Final do benefício 3: 28/09/22

Final do benefício 4: 29/09/22

Final do benefício 5: 30/09/22

Final do benefício 6: 03/10/22

Final do benefício 7: 04/10/22

Final do benefício 8: 05/10/22

Final do benefício 9: 06/10/22

Final do benefício 0: 07/10/22

Benefício de Outubro 2022

Final do benefício 1: 25/10/22

Final do benefício 2: 26/10/22

Final do benefício 3: 27/10/22

Final do benefício 4: 28/10/22

Final do benefício 5: 31/10/22

Final do benefício 6: 01/11/22

Final do benefício 7: 03/11/22

Final do benefício 8: 04/11/22

Final do benefício 9: 07/11/22

Final do benefício 0: 08/11/22

Benefício de Novembro 2022

Final do benefício 1: 24/11/22

Final do benefício 2: 25/11/22

Final do benefício 3: 28/11/22

Final do benefício 4: 29/11/22

Final do benefício 5: 30/11/22

Final do benefício 6: 01/12/22

Final do benefício 7: 02/12/22

Final do benefício 8: 05/12/22

Final do benefício 9: 06/12/22

Final do benefício 0: 07/12/22

Benefício de Dezembro 2022



Final do benefício 2: 23/12/22

Final do benefício 3: 26/12/22

Final do benefício 4: 27/12/22

Final do benefício 5: 27/12/22

Final do benefício 6: 28/12/22

Final do benefício 7: 28/12/22

Final do benefício 8: 29/12/22

Final do benefício 9: 29/12/22

Final do benefício 0: 30/12/22

Calendário pagamento INSS 2022 para quem recebe acima de 1 salário mínimo

Benefício de Janeiro 2022

Final do benefício 1 e 6: 01/02/22

Final do benefício 2 e 7: 02/02/22

Final do benefício 3 e 8: 03/02/22

Final do benefício 4 e 9: 04/02/22

Final do benefício 5 e 0: 07/02/22

Benefício de Fevereiro 2022

Final do benefício 1 e 6: 03/03/22

Final do benefício 2 e 7: 04/03/22

Final do benefício 3 e 8: 07/03/22

Final do benefício 4 e 9: 08/03/22

Final do benefício 5 e 0: 09/03/22

Benefício de Março 2022

Final do benefício 1 e 6: 01/04/22

Final do benefício 2 e 7: 04/04/22

Final do benefício 3 e 8: 05/04/22

Final do benefício 4 e 9: 06/04/22

Final do benefício 5 e 0: 07/04/22

Benefício de Abril 2022

Final do benefício 1 e 6: 02/05/22

Final do benefício 2 e 7: 03/05/22

Final do benefício 3 e 8: 04/05/22

Final do benefício 4 e 9: 05/05/22

Final do benefício 5 e 0: 06/05/22

Benefício de Maio 2022

Final do benefício 1 e 6: 01/06/22

Final do benefício 2 e 7: 02/06/22

Final do benefício 3 e 8: 03/06/22

Final do benefício 4 e 9: 06/06/22

Final do benefício 5 e 0: 07/06/22

Benefício de Junho 2022

Final do benefício 1 e 6: 01/07/22

Final do benefício 2 e 7: 04/07/22

Final do benefício 3 e 8: 05/07/22

Final do benefício 4 e 9: 06/07/22

Final do benefício 5 e 0: 07/07/22

Benefício de Julho 2022

Final do benefício 1 e 6: 01/08/22

Final do benefício 2 e 7: 02/08/22

Final do benefício 3 e 8: 03/08/22

Final do benefício 4 e 9: 04/08/22

Final do benefício 5 e 0: 05/08/22

Benefício de Agosto 2022

Final do benefício 1 e 6: 01/09/22

Final do benefício 2 e 7: 02/09/22

Final do benefício 3 e 8: 05/09/22

Final do benefício 4 e 9: 06/09/22

Final do benefício 5 e 0: 08/09/22

Benefício de Setembro 2022

Final do benefício 1 e 6: 03/10/22

Final do benefício 2 e 7: 04/10/22

Final do benefício 3 e 8: 05/10/22

Final do benefício 4 e 9: 06/10/22

Final do benefício 5 e 0: 07/10/22

Benefício de Outubro 2022

Final do benefício 1 e 6: 01/11/22

Final do benefício 2 e 7: 03/11/22

Final do benefício 3 e 8: 04/11/22

Final do benefício 4 e 9: 07/11/22

Final do benefício 5 e 0: 08/11/22

Benefício de Novembro 2022

Final do benefício 1 e 6: 01/12/22

Final do benefício 2 e 7: 02/12/22

Final do benefício 3 e 8: 05/12/22

Final do benefício 4 e 9: 06/12/22

Final do benefício 5 e 0: 07/12/22

Benefício de Dezembro 2022

Final do benefício 1 e 6: 02/01/22

Final do benefício 2 e 7: 03/01/22

Final do benefício 3 e 8: 04/01/22

Final do benefício 4 e 9: 05/01/22

Final do benefício 5 e 0: 06/01/22