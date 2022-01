Produção industrial no Ceará retrai 2,5% em novembro, aponta IBGE

Jornalista no OPOVO

Apesar do resultado mensal negativo, no acumulado entre janeiro e novembro de 2021 há avanço de 6,5%

O resultado da produção industrial cearense em novembro passado retraiu 2,5% ante outubro. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do IBGE, que ainda mostra que na comparação entre novembro de 2021 e o mesmo mês de 2020, também há retração, de 11,1%.

Já no resultado acumulado entre janeiro e novembro de 2021, o desempenho da produção industrial no Ceará é de avanço, de 6,5%.

Os segmentos que mais tem contribuído com o avanço da indústria cearense ao longo de 2021 são a fabricação de produtos têxteis, com avanço de 46,6%; seguido da confecção de artigos do vestuário e acessórios (+24,7%). Depois vêm a fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (+17,8%), fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (+14,4%) e fabricação de produtos de minerais não-metálicos (+13,6%).

No Ceará, a indústria que mais produziu foi a de fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, seguido da de preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados.

