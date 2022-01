Após Copagaz, ANP autoriza Ultragaz a fazer importação de GLP da Bolívia

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorizou a Ultragaz a importar Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) da YPFB, da Bolívia, no volume de 72 toneladas, que serão transportados da fronteira com Corumbá, em Mato Grosso do Sul, por três caminhões.

A empresa solicitou a autorização extraordinária para fazer um teste de importação, segundo o relator do processo na ANP, o diretor José Gutman.

De acordo com Gutman, a qualidade do produto será fiscalizada por firma contratada pela Ultragaz. "O importador deve garantir a qualidade do produto importado por inspeção no local de internação do produto", observou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags