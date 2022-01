Abono Salarial 2022: calendário de pagamento já está disponível

A Caixa e o Ministério do Trabalho e Previdência confirmaram que o pagamento do Abono Salarial em 2022 referente a 2020 será feito de 8 de fevereiro a 31 de março. As datas já haviam sido aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e, neste ano, serão pagos ao todo R$ 21,82 bilhões para 23 milhões de trabalhadores.



Destes, 22 milhões são inscritos no PIS, pagos pela Caixa, e 1 milhão inscritos no Pasep, pagos pelo Banco do Brasil. "Este pagamento vai ajudar nessa época de recuperação dos efeitos econômicos da pandemia", afirmou o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni.

Abono salarial 2022: quando será pago o benefício

Conforme Lorenzoni, a partir de 1º de fevereiro, os trabalhadores poderão consultar o dia do pagamento e o valor do benefício nos canais do Ministério do Trabalho, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Na Caixa, o pagamento é realizado conforme o mês de nascimento. Os trabalhadores públicos beneficiários do abono, o pagamento será efetuado pelo Banco do Brasil entre 15 de fevereiro e 24 de março, seguindo o número de inscrição no Pasep.

Já para os beneficiários vítimas de desastres naturais, moradores das localidades que estão em situação de emergência pelas chuvas, conforme o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, não precisarão procurar o banco para receber o benefício no primeiro dia de pagamento.

"Já liberamos saque calamidade do FGTS para 10 cidades da Bahia e Minas Gerais. Nesse caso, é preciso de solicitação da prefeitura ao Ministério do Desenvolvimento Regional com as áreas que foram afetadas. As pessoas não precisam ir à Caixa, porque tudo será validado pelo Ministério do Trabalho. a Caixa receberá essa informação e, automaticamente, as pessoas receberão (o benefício)."

Abono salarial 2022: quem tem direito ao benefício

Tem direito ao abono salarial o trabalhador com carteira assinada que recebe até dois salários mínimos que esteja, há pelo menos cinco anos, inscrito no PIS/Pasep e tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base. O valor do benefício varia conforme o número de meses trabalhados, atingindo o máximo de um salário mínimo (R$ 1.212) para quem trabalhou os 12 meses no ano-base de 2020.

Abono salarial 2022: como efetuar o pagamento?

O pagamento pela Caixa pode ser feito por meio de crédito em conta corrente ou poupança do banco, crédito no Caixa Tem, em conta de poupança social digital aberta ou por cartão do cidadão e senha, nos casos em que não for possível abrir conta digital.

Guimarães ainda argumentou que o governo está "antecipando" em 10 meses o pagamento do abono, que anteriormente era pago ao longo de 12 meses. O pagamento, porém, é referente ao ano-base de 2020.

Em 2021, por recomendação da Controladoria Geral da União (CGU), o governo alterou o calendário do benefício, de modo que agora é pago sempre no segundo exercício após a aquisição do direito. Antes, o pagamento era feito entre julho do ano posterior à aquisição direito e junho do ano subsequente.



