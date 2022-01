Nathalia Arcuri oferece cursos online por R$1 por 24h; veja como obter

Os cursos ‘Eu, Chefe de Mim’ e o ‘Meu Salário, Minhas Regras’ da especialista em finanças Nathalia Arcuri, estão sendo ofertados hoje, quinta-feira, 6 de dezembro, por apenas R$1. O desconto relâmpago ficará disponível por apenas 24 horas, e poderão ser adquiridos por meio de link divulgado hoje canal da youtuber: o Me Poupe!

Segundo a especialista, cada curso é composto por quatro horas de conteúdo, sendo onze aulas em vídeo, além de material de apoio, e-books, certificado digital de conclusão e aplicação na prática do método N.A. No entanto, Nathalia ressalta que quem comprar o curso durante o período do desconto, terá de completar o curso em três meses.

O valor promocional dos cursos visa tornar a educação financeira acessível a qualquer pessoa. “Os últimos dois anos não foram fáceis para o mundo e ainda menos para o Brasil. Hoje somos o maior canal de finanças do mundo e sabemos que a maneira mais eficaz de transformar essa realidade é por meio da educação financeira. A Me Poupe! tem um papel social muito forte de democratizar esse conhecimento e torná-lo acessível a todos", ressalta Arcuri.

Nos cursos por R$1, Nathalia ensina a mesma metodologia que aplicou nos participantes do reality show “Me Poupe!”. "Temos centenas de conteúdos gratuitos em todas as nossas plataformas, mas poder oferecer o nosso método exclusivo em um treinamento mais completo pra quem tem vontade de mudar de vez sua vida financeira me deixa muito realizada, pois são elas que vão ajudar a transformar o país”, pontua a especialista.

Além de Nathalia Arcuri, fazem parte da organização o professor e colunista do E-Investidor Eduardo Mira, além de Kaká Furlan e Carol Souza, fundadoras do UseCripto, e Fernando Jobs, especialista em tecnologia.

Serviço

O quê: Download do curso ‘Eu, Chefe de Mim’ e o ‘Meu Salário, Minhas Regras’

Quanto: R$ 1

Onde: através do link https://bit.ly/339AoLu



