Fenabrave prevê crescimento de 4,6% das vendas de veículos em 2022

Depois do resultado modesto do ano passado - alta de 3% -, o setor responsável pela comercialização de veículos espera por um ritmo de crescimento não muito diferente em 2022. Divulgadas nesta quinta-feira, as previsões iniciais da Fenabrave, entidade que representa as concessionárias, apontam a um crescimento de 4,6% das vendas de veículos neste ano.

Se confirmado o prognóstico, o setor chegará ao fim de dezembro acumulando 2,22 milhões de emplacamentos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

O resultado não é o suficiente, no entanto, para o mercado voltar ao nível de antes da pandemia, já que em 2019 as vendas somaram 2,79 milhões de unidades.

Por segmento, a Fenabrave prevê avanço de 4,4% das vendas de automóveis e utilitários leves, como picapes e vans, enquanto a previsão ao mercado de caminhões é de crescimento maior: 7,3%.

Já em relação às vendas de ônibus, a tendência apontada pela entidade é de crescimento de 8%.

