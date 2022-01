Dirigente do Fed fala em acelerar tapering para finalizá-lo até fim de março

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, disse nesta quinta-feira "parecer apropriado" acelerar o ritmo de redução de compra de ativos, conhecido como tapering, para finalizá-lo até março.

Além disso, afirmou, em evento organizado pelo Banco Central da Irlanda, que o debate sobre a redução do balanço patrimonial vem apenas depois de alta da taxa básica de juros pelo Fed.

"O balanço patrimonial é outra parte e tem outros prós e contras. É uma ferramenta valiosa para apoiar economia", disse a dirigente, que não vota nas decisões monetárias neste ano.

Mercado de trabalho

Mary Daly afirmou que há fatores que dão a impressão de que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está robusto. "O mercado de trabalho nos EUA parece bastante forte, com criação de trabalhos, baixa taxa de desemprego e outros fatores ..., mas permanecemos no momento lidando com a pandemia", disse.

No evento organizado pelo Banco Central da Irlanda, Daly afirmou que a política monetária não pode aceitar o mercado de trabalho de hoje como um modelo ou desejo para o futuro.

Inflação

A presidente do Federal Reserve de São Francisco afirmou ainda que a inflação nos Estados Unidos tem estado acima do nível com o que estaria "confortável por algum tempo". Indicou ainda que a economia não pode caminhar sozinha, e que outros fatores, como a psicologia e o comportamento merecem atenção para além de indicadores.

"Se olharmos apenas para os dados, não entenderemos como muitas pessoas não voltaram para o trabalho, mas se observamos a psicologia, conseguimos compreender as razões", disse ela, com referência aos diversos fatores que vem impedindo uma maior retomada do emprego nos EUA.

