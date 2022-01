PMI de serviços dos EUA cai a 57,6 em dezembro, diz IHS Markit

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês)de serviços nos Estados Unidos recuou de 58,0 em novembro para 57,6 em dezembro, na leitura final feita pelo IHS Markit. O resultado ficou acima da previsão de 57,3, feita por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, e de 57,5 na leitura preliminar do dado.

O PMI composto, por sua vez, caiu de 57,2 em novembro para 57,0 em dezembro. O resultado ficou levemente acima da leitura preliminar de 56,9.

Economista sênior do IHS Markit, Siân Jones avalia que o crescimento da atividade no setor de serviços permaneceu forte no mês passado.

Ainda que a expansão tenha sido suavizada levemente, o fluxo de novas encomendas teve um pico, com as demandas de clientes no ritmo mais rápido em cinco meses, afirma.

