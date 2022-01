PMI de serviços da Alemanha cai a 48,7 em dezembro, mas fica acima da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha caiu de 52,7 em novembro para 48,7 em dezembro, ficando abaixo da marca de 50 que sinaliza contração da atividade, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feita pela IHS Markit. A leitura definitiva, porém, superou a estimativa prévia de dezembro e a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 48,4 em ambos os casos. Já o PMI composto alemão, que engloba serviços e indústria, recuou de 52,2 para 49,9 no mesmo período. O dado final é ligeiramente menor do que a estimativa inicial de 50.

