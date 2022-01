Ceará reformula Fundo de Desenvolvimento Industrial e aumenta alcance para pequenos negócios

O Governo do Ceará inaugurou de forma oficial a nova estrutura física das secretarias e entidades estaduais relacionadas ao desenvolvimento econômico do Estado. Na oportunidade, o governador Camilo Santana (PT) assinou protocolo para a reformulação do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), que agora terá um alcance maior, inclusive para empresas de menor porte.

Na solenidade, ainda foram apresentadas as diretrizes da versão 3.0 do Ceará Veloz, que tem por objetivo melhorar o ambiente de negócios do Ceará.

A nova estrutura física para desenvolvimento econômico do Estado tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), que funciona agora de forma integrada, em um mesmo espaço físico, com as vinculadas: Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), escritórios do Complexo do Pecém, Zona Processamento de Exportação (ZPE) e articulação do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).

O espaço ainda conta com um novo posto de atendimento do IDT e o Espaço do Empreendedor, local onde será possível, em um mesmo ambiente, dar início ao processos junto à Secretaria da Fazenda, Adagri, Jucec e Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

