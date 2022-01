Bondinho de Ubajara será reinaugurado na sexta-feira, 7, com aposta no turismo ecológico

Sem funcionar desde 2015, a principal estrutura turística da região da serra da Ibiapina voltará a operar ainda nesta semana, na sexta-feira, 7 de janeiro, cerca um ano e meio depois das obras de revitalização terem sido concluídas. A informação foi revelada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), em transmissão ao vivo pela redes sociais no início da tarde desta terça-feira, 4 de janeiro.

A demora na reinauguração do equipamento, conforme o gestor estadual, deu-se em decorrência de entraves na liberação da licença ambiental de funcionamento necessária. Com a reinauguração, a expectativa é que o equipamento tenha papel fundamental na economia baseada no turismo na região.

"Estado tem apostado em equipamentos que forneçam infraestrutura atrativa para turistas ao Estado, para movimentar a economia e gerar empregos que é o que nós precisamos e o turismo é um setor fundamental da economia cearense", destaca Camilo Santana. O gestor reforça ainda que a estrutura será um grande impulsionador do turismo ecológico.



Ao comparar a reinauguração do equipamento com a movimentação turística do recém construído teleférico do mirante do Complexo Ambiental Mirante do Caldas, área de proteção ambiental e novo polo turístico de Barbalha, região do Cariri, Camilo pontua esperar um aumento de até três vezes no número de turistas na região da Ibiapina.

"Falando com comerciantes, donos de restaurantes, de hotéis perto do mirante de Caldas, todos me disseram que o fluxo de clientes aumentou muito, triplicou por causa dos turistas visitando o novo equipamento e é o que nós esperamos com a inauguração em Ubajara", destaca.

O governador frisa que o investimento em equipamentos culturais e infraestrutura atrativa para o turismo é uma forma fundamental para dinamizar a economia das regiões do Estado.

Bondinho de Ubajara

O equipamento a ser inaugurado fica localizado a 264 km da Capital Fortaleza, em uma Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral. O parque se estende para além de Ubajara, chegando também a Tianguá e a Frecheirinha. Além do bondinho, o parque reúne trilhas, mirantes, grutas e cachoeiras, entre outros atrativos dentro do ecoturismo.

A estrutura do bondinho em si é administrada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), mas o espaço do parque é de responsabilidade da administração do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A pasta atua para garantir a integridade e o processo de evolução especialmente do conjunto de formações geológicas existentes em Ubajara.

