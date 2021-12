Brasileiro gastará em média R$ 312 com festividades de Réveillon

Após os gastos com presentes no Natal, o brasileiro deverá manter os gastos neste fim de ano. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) estima que 51% dos brasileiros irão às compras para as festividades do Réveillon.

O gasto médio esperado para data é de R$ 312 por pessoa, fora as despesas com roupas, sapatos e acessórios para as festividades. O levantamento estima que, em média, os brasileiros irão gastar R$ 239,54 com vestuário novo para comemorar a passagem de 2021 para 2022.

Sobre o assunto Intenção de compra do brasileiro neste Natal cai 24%, o maior recuo em 5 anos

Vendas dos shoppings no Natal crescem 10%, mas ainda ficam abaixo de 2019

Prejuízo do comércio com feriados será menor em 2022, diz CNC

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As despesas podem ser ainda maiores já que 12% dos brasileiros devem viajar para comemorar a virada de ano. Outros 10% irão comemorar a data com a família, na casa de parentes mais próximos. Porém, a maior parte (36%) pretende ficar em casa.

Diante das estimativas de gastos por pessoa, o presidente da CNDL reforça a necessidade de controle das finanças individuais e familiares. “O Réveillon acontece logo na sequência do Natal e as pessoas já terão investido na celebração – seja na ceia, seja na compra dos presentes. Então, é importante planejar as despesas e fazer as contas para saber o limite dos gastos. Afinal, não tem sentido comemorar a chegada do ano endividado ou com as finanças desequilibradas”, destaca.

Outro ponto abordado pela pesquisa foi a questão das superstições. Para o comércio, o levantamento destaca a importância da diversidade de produtos ofertados ao consumidor, já que a cor das roupas e acessórios buscados será fundamental para compra.

Leia mais Tempo de recomeçar: rituais de passagem simbolizam a chegada do Ano Novo

Estudo mostra que 42% dos brasileiros deveram apostar em produtos da cor branca, enquanto 6% optarão pela cor amarela e outros 6%, por tons de azul.

Além das tradicionais cores, de modo geral, 36% dos brasileiros irão fazer alguma simpatia durante a chegada do ano de 2022. Desses, 18% irão investir em simpatias e tradições com intuito de atrair mais dinheiro e fortuna no ano que se aproxima.

Outros 16% irão fazer alguma simpatia buscando atrair empregos ou quitar dívidas. Por fim, 7% dos brasileiros devem realizar alguma ação com intuito de garantir o emagrecimento em 2022.

Tags