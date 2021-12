PGFN prorroga prazo para ingresso no Programa de Retomada Fiscal

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) prorrogou os prazos para ingresso no Programa de Retomada Fiscal. A Portaria está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 27, e diz que poderão aderir ao programa os contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS até 31 de janeiro de 2022.

O prazo para adesão à repactuação foi estendido até 25 de fevereiro de 2022. Pela regra anterior, esse prazo termina em 29 de dezembro de 2021.

O Programa Retomada Fiscal foi lançado em setembro de 2020 para incentivar a regularização fiscal e a retomada econômica em meio aos efeitos da pandemia da covid-19.

