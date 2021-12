Com pressão de combustíveis, grupo Transportes sobe 2,31% no IPCA-15 de dezembro

Sob pressão de novos aumentos nos combustíveis, o grupo Transportes passou de uma alta de 2,89% em novembro para um avanço de 2,31% em dezembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo foi responsável por praticamente 65% do IPCA-15 de 0,78% registrado no mês, com uma contribuição de 0,50 ponto porcentual.

Os preços dos combustíveis subiram 3,40% em dezembro. O destaque foi a gasolina, com alta de 3,28%, item de maior impacto individual, uma contribuição de 0,21 ponto porcentual. Houve elevação também no etanol (4,54%) e no óleo diesel (2,22%).

Os preços dos automóveis novos aumentaram 2,11%, enquanto os automóveis usados subiram 1,28%. Ambos contribuíram juntos com cerca de 0,09 ponto porcentual no IPCA-15 de dezembro.

As passagens aéreas aumentaram 10,07% em dezembro, depois do recuo de -6,34% observado em novembro.

