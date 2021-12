Superintendência do Cade aprova ato de concentração entre Porto Serviços e Cosan

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração envolvendo a Porto Serviços e Comércio S.A e Cosan S.A. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 22.

A operação consiste na formação de uma joint venture - denominada Mobitech - entre a Porto Serviços e a Cosan. O objeto principal será o aluguel e a terceirização de veículos ou frotas de veículos.

As atividades pretendidas para a Mobitech consistem na locação de veículos nas seguintes modalidades: "por assinatura" - locação de veículos em que o aluguel é realizado por médio ou longo prazo a partir de uma taxa de assinatura, por exemplo, mensal; "Rent a car" - locação de veículos por curto prazo e distâncias médias entre cidades; "gestão de frota de veículos" - trata-se de locação de veículos leves e pesados para clientes corporativos, bem como a compra e venda de veículos e atividades correlatas.

Segundo o parecer da superintendência do Cade, como justificativa para a operação, no caso da Porto Serviço, a transação "fortalecerá o caráter competitivo no setor de mobilidade brasileiro". "Já o Grupo Cosan entende que a Operação Proposta representa uma forma de contribuir para acelerar o desenvolvimento das pretendidas atividades da Mobitech por meio de contribuições ao capital e aproveitamento de sinergias do portfólio e da experiência das Requerentes."

