Quase 80% dos brasileiros preferem ganhar um cartão-presente no final do ano, aponta pesquisa

Nove a cada dez consumidores brasileiros apostam que o cartão é uma opção confiável de presente para as festas de fim de ano, aponta pesquisa Blackhawk Network. O levantamento foi feito a partir de 11 mil entrevistados nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Índia, México, Holanda, Reino Unido e Brasil.

O recorte brasileiro demonstrou que quase 80% dos brasileiros preferem ganhar um cartão-presente no final do ano, por conta da possibilidade de escolher seu próprio presente. Por conta da pandemia, a compra online foi a categoria mais popular entre os entrevistados: 80% das pessoas querem presentear alguém digitalmente para evitar o risco de contágio e somente 56% desejam comprar em loja física.

Outro recorte da pesquisa também mostrou que os brasileiro estão entre os mais ansiosos para as compras de fim de ano com cerca de 80% da população se preparando para a data. Com relação ao momento da compra, no Brasil, as pessoas tendem a iniciar suas compras de fim de ano em novembro e principalmente na data da Black Friday. Questionados sobre o motivo de iniciar as compras com antecedência, a preocupação com o atraso no envio foi apontada como principal causa, seguida do medo de longas filas e multidões nas datas próximas do Natal e Ano Novo.

Fernanda Carbonari, diretora nacional da Blackhawk Network Brasil, empresa líder global na distribuição de soluções de pagamentos pré-pagos, cartões-presente e pagamentos, destaca que o comportamento do consumidor passou por importantes mudanças com a pandemia e, com o sucesso das compras online, o modo de presentear também mudou.

"Os consumidores sabem que as compras digitais estão cada vez mais acessíveis e confiáveis. E com o aumento das compras online, as portas se abrem para meios de pagamento alternativos, como o cartão-presente, por conta de todos os benefícios que ele oferece. Mais pessoas querem dar e receber cartões-presente no Brasil e essa é uma tendência que chegou para ficar", destaca.

Esse movimento também coloca o Brasil como destaque no mercado mundial. Segundo a diretora nacional, na média, 53% dos gastos dos brasileiros serão em cartões-presente, considerando físicos e digitais, enquanto o dos americanos será de 41%. "O público brasileiro já entendeu as vantagens de dar esse presente.”

"O sucesso das compras digitais desse ano pode impactar bastante na forma como os consumidores fazem as suas compras de fim de ano. De acordo com a nossa pesquisa, o Brasil, por exemplo, é o segundo país que mais pretende dar cartões-presentes digitais nesta época, atrás somente da Índia. É interessante notar também a comparação entre os consumidores do Brasil e os Estados Unidos, onde a cultura do cartão-presente já é bem consolidada."

