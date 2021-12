CMO fará reunião de líderes antes da apresentação do novo relatório do Orçamento

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso reiniciou na manhã desta terça-feira, 21, a reunião deliberativa convocada para analisar e votar o Orçamento de 2022. Antes da apresentação do novo relatório da peça orçamentária, contudo, a presidente da comissão, Rose de Freitas (MDB-ES), anunciou uma reunião de líderes para discutir os últimos detalhes.

O relator-geral do Orçamento do ano que vem, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), apresentou na segunda-feira, 20, seu relatório final, mas houve discordâncias entre parlamentares sobre o valor do fundo eleitoral (R$ 5,1 bilhões), verbas para a educação e a saúde e reajustes a servidores públicos, como os policiais federais.

"Nós priorizamos a educação nessa comissão", disse Rose de Freitas.

