Ceará alcança maior investimento público da história, diz secretária da Fazenda

O Estado já ultrapassou os R$ 3 bilhões em investimento público previstos para o fechamento de 2021, conforme a secretária estadual da Fazenda, Fernanda Pacobahyba. "O maior volume da história do Ceará de investimento público bancado com recursos próprios vai ser nesse ano de 2021", disse.

Com este resultado, o Estado se mantém como maior investidor público do País em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), posto que já ocupava há seis anos.

Segundo O POVO adiantou, no dia 14 de dezembro, a estimativa era chegar aos R$ 3 bilhões em aportes, dos quais R$ 2 bilhões advinham de recursos do Tesouro, recolhidos do montante pago pelos contribuintes.

Até a última sexta-feira, 17 de dezembro, a contabilização batia nos R$ 2,7 bilhões. E na arrecadação nominal, sem descontar a inflação, que já se encontra em 10,74% nos últimos 12 meses, o Ceará também bate recordes.

Mesmo ainda sob os efeitos da maior crise sanitária dos últimos 100 anos, a arrecadação nominal até novembro alcançou o maior valor: R$ 15,9 bilhões.

O resultado é 9,7% maior que todo o valor arrecadado no ano de 2020 e 6,4% acima do de 2019, último ano antes da chegada da Covid-19, com as consequentes medidas de restrição às atividades econômicas.

Somente em novembro, foram arrecadados R$ 1,6 bilhão. Alta de 6,1% ante igual mês de 2020 e 29,6% maior do que em igual de 2019. A marca arrecadatória ainda é 9% acima da registrada em outubro e a segunda melhor do ano. Atrás apenas da obtida em janeiro (R$ 1,67 bilhão).

