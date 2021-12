Relator do Orçamento chega para reunião no Ministério da Economia

O relator-geral do Orçamento, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), chegou há pouco ao Ministério da Economia onde terá reunião sobre ajustes no texto da proposta orçamentária que não foi votado nesta segunda-feira, 20, pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). A presidente da CMO, senadora Rose de Freitas (MDB-ES), também deve comparecer ao encontro na sede da Pasta.

Questionado se o presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu a inclusão na proposta da reestruturação das carreiras policiais ligadas ao Ministério da Justiça, Leal disse apenas: "O presidente não me pediu nada."

O relator disse que só falaria com a imprensa após a reunião com a equipe econômica.

Conforme o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) noticiou mais cedo, o relator teria informado em uma reunião fechada que recebeu uma ligação do presidente Bolsonaro pedindo a inclusão do reajuste a policiais federais no orçamento.

Tags