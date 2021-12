Governo do Ceará divulga R$ 2,7 bilhões de investimento público em 2021

O Governo do Ceará prevê permanecer novamente como maior investidor público do Brasil em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) e divulgou que já aportou R$ 2,7 bilhões neste ano. O Estado já mantém esta posição ante outros entes federados há seis anos.

E conforme a secretária da Fazenda Fernanda Pacobahyba já havia adiantado ao O POVO, a expectativa é chegar ao fim deste mês em R$ 3 bilhões de investimento público.

No webinar “Sustentabilidade e impactos econômicos da política de investimentos do Estado do Ceará”, realizado pelo Observatório do Federalismo Brasileiro (OFB), vinculado à Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), o secretário executivo do Tesouro Estadual e doutorando em Economia, Fabrízio Gomes, frisou que a manutenção do Ceará no posto se deve a uma combinação de fatores, incluindo a relação do superávit primário com o endividamento.

“No longo prazo, o endividamento cearense é solvente. É possível inferir que investimento, superávit corrente, operações de crédito e dívida caminham juntos e a gestão equilibrada destes indicadores define uma gestão fiscal sustentável. Uma governança ainda mais eficiente pode direcionar ainda melhor a política de investimentos”, afirmou.

Dentre os destaques de investimentos, Fabrízio lista principalmente educação, infraestrutura e geração de empregos. “Os investimentos têm um impacto muito forte na geração de empregos formais. Além disso, um aumento de 10% do investimento se mostra capaz de elevar a arrecadação em 1,2%.”

