Caixa envia lista de sites não autorizados a vender loterias ao Ministério Público Federal; saiba quais são

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

O banco enviou comunicado ao Ministério Público Federal com o nome de nove sites que comercializam os concursos lotéricos sem permissão

A Caixa Econômica Federal divulgou uma lista de sites não autorizados a vender loterias e frisa que enviou notícia ao Ministério Público Federal com informações detalhadas da atuação dos sites que comercializam apostas.

Sobre o assunto Resultado da Quina, Concurso 5733, hoje, sexta, 17 de dezembro (17/12)

Resultado da Super Sete, Concurso 183, hoje, sexta, 17 de dezembro (17/12)

Resultado da Lotomania, Concurso 2250, hoje, sexta, 16 de dezembro (16/12)

A orientação dos bancos é que as apostam em loterias federais, como a Mega da Virada, Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania e outras, sejam feitas exclusivamente em um dos canais oficiais da Caixa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os únicos canais autorizados para venda das loterias Caixa são as mais de 13 mil lotéricas no Brasil, o portal Caixa espalhadas pelo Brasil, o app Loterias Caixa, disponível para usuários IOS e Android, e o Internet Banking do banco.

Além disso, o bolão somente é comercializado, nas lotéricas, não estando disponível em canais eletrônicos.



"A Caixa não autorizou, não reconhece, não tem vínculo e não tem responsabilidade sobre qualquer outro site, aplicativo ou canal de comercialização de loterias ou apostas, físico ou pela internet. A Caixa também não autoriza a utilização de sua marca registrada ou de qualquer das marcas registradas de seus produtos ou serviços nesses canais", informa a estatal, em comunicado.

Sobre o assunto Resultado da Lotofácil, Concurso 2400, hoje, sexta, 17 de dezembro (17/12)

Segundo o alerta, não há garantia de que as apostas e os bolões sejam efetivados e registrados, pelo site não autorizado, junto às Loterias Federais; não há qualquer garantia de recebimento de eventual prêmio pelo apostador, pois este não estará de posse do recibo original; há cobrança de sobrepreço pelos sites não autorizados, de forma que esses valores não são revertidos para apostas.

O banco deixa claro que "não recomenda e nem se responsabiliza" pela realização de apostas em plataformas e sites não autorizados, por não terem qualquer relação com as Loterias Federais e nem autorização para venda.

Lista de sites não autorizados divulgados pela Caixa

www.grandesloterias.com

www.intersena.com.br

www.investloto.com.br

www.lotericadasorte.com.br

www.lotericapremiada.com.br

www.lottoland.com.br

www.mega1.com.br

www.megaloterias.com.br

www.sorteonline.com.br





Tags