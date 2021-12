Inflação ao produtor da Alemanha sobe 19,2% no confronto anual de novembro

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha saltou 19,2% em novembro deste ano, na comparação com igual mês de 2020, informou a Destatis, agência oficial de estatísticas do país. O resultado marca o maior avanço anual do indicador desde novembro de 1951, há 70 de anos, impulsionado pela escalada dos preços de energia, de acordo com o órgão. Ante o mês imediatamente anterior, o PPI subiu 0,8% em novembro. Segundo comunicado, os preços de energia estavam, em média, 49,4% mais altos em novembro de 2021 do que no mesmo mês de 2020 .

Tags