PIB do Ceará avança 4,78% no 3° trimestre, anuncia Camilo

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou nesta quarta-feira, 15/12, que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará no fechamento do 3° semestre foi de crescimento de 4,78% comparado ao mesmo período do ano passado. O Brasil cresceu 4% neste mesmo recorte. A previsão para o ano é que o Ceará feche com crescimento do PIB de 6,24%, acima dos 4,65% previstos para a economia nacional.

Comparado com o trimestre anterior, entre abril e junho, o aumento do PIB foi da ordem de 3,25%. Resultado é bem superior ao do Brasil que caiu 0,1% no mesmo período. Os dados foram calculados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

