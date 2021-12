Servidores públicos do Ceará terão reajuste salarial e reestruturação de carreiras em 2022

Ainda não há porém informações sobre de quanto será esse aumento, mas Camilo se comprometeu em tornar público o percentual do aumento "até o fim do mês"

Os 181.400 servidores públicos ativos e inativos no Ceará terão aumento nos pagamentos mensais em 2022. A confirmação sobre reajuste no salário dos servidores estaduais foi revelada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), em transmissão ao vivo nas redes sociais na tarde desta terça-feira, 14 de dezembro.



Durante o anúncio, o gestor estadual reforçou que haverá aumento salarial para todos os servidores públicos do Estado a partir de janeiro de 2022. Ainda não há porém informações sobre de quanto será esse aumento, mas Camilo se comprometeu em tornar público o percentual do aumento "até o fim do mês".

Anúncio ocorre no mesmo dia em que O POVO revela com exclusividade o fato da arrecadação nominal do Ceará em 2021 é a maior desde 2016. Com resultado, fisco estadual bate marcas de todos os exercícios fiscais dos últimos cinco anos e chega aos R$ 15,9 bilhões de arrecadação sem o desconto da inflação acumulada no ano.

Com a saúde fiscal do Estado sendo promissora, os investimentos em infraestrutura, saúde, educação e segurança em 2022 devem ser potencializados, conforme Camilo. O gestor estadual destacou ainda que o reajuste dos servidores é um reconhecimento à qualidade do serviço prestados pelos funcionários públicos do Estado.

"Tenho dialogado com vários setores, vários segmentos e tenho buscado reestruturar carreiras, projetos que sofreram e foram penalizados ao longo do ano", destaca o governador. Ele pontua que além dos valores mensais, a partir de janeiro de 2022 a gestão estadual dará início a "uma série de melhorias das condições de trabalho e de valorização profissional".

