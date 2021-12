Com Ômicron, mercado passa a apostar que BoE mantém juros na decisão de quinta

Em meio ao avanço da variante Ômicron do coronavírus e a imposição de novas restrições no Reino Unido, o mercado passou a esperar a manutenção da taxa básica de juros do Banco da Inglaterra (BoE) em 0,1% na reunião da próxima quinta-feira, 16, conforme mostram as apostas monitoradas pelo CME Group.

Segundo a plataforma, todas as apostas apontam para juros inalterados no encontro deste mês, comparado com 52,5% que previam alta ontem e 47,5% que esperavam continuidade da política monetária. Há um mês, investidores demonstravam consenso universal de que a chamada taxa bancária seria elevada, de acordo com o CME.

Todos os agentes acompanhados pelo CME apostam em alta de juros na reunião de fevereiro de 2022, com 17,5% apostando em aumento a 0,20% e o restante (82,5%), a 0,30%.

A guinada nas expectativas acontece em resposta às incertezas geradas pela Ômicron. Neste domingo, 12, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que o país enfrenta uma "emergência na batalha contra cepa" e anunciou aceleração da aplicação de doses de reforço das vacinas contra a covid-19. Segundo o secretário de Saúde da nação insular, Sajid Javid, os casos da doença estão subindo em ritmo alarmante.

