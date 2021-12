Transportes, vestuário e habitação elevam inflação de Fortaleza

A inflação de Fortaleza, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acelerou em novembro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta de 1,01% ficou acima da inflação no País (0,95%) e foi influenciada principalmente pela elevação no preço de transportes (4,42%), vestuário (1,2%) e habitação (1,01%).

No mês, dos nove grupos investigados pelo IBGE, apenas três tiveram recuo: saúde e cuidados pessoais (1,32%), educação (-0,04%) e comunicação (-0,68%).

No caso dos transportes, cuja influência foi maior no mês, as corridas por aplicativo tiveram mais influência no resultado, uma vez que a elevação foi de 10,63%, seguida pelo preço dos combustíveis (10,33%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no vestuário, as roupas infantis tiveram maior peso no resultado de novembro, chegando a 2,05%. E, no grupo habitação, o item definidor para a alta foi aluguel e taxas (1,52%).

Mas, em 2021, todos apontam aumento - exceto por comunicação -, segundo o IBGE. Confira:

Alimentação e bebidas: 8,31%

Habitação: 13,07%

Artigos de residência: 9,53%

Vestuário: 13,46%

Transportes: 19,85%

Saúde e cuidados pessoais: 3,39%

Despesas pessoais: 3,70%

Educação: 7,68%

Comunicação: -0,28%

Fortaleza entre as maiores inflações do País

Com o resultado de novembro, o IBGE aponta Fortaleza como a cidade cuja inflação é a 5ª maior do País e a 2ª do Nordeste, abaixo apenas de Campo Grande (1,47%), Salvador (1,42%), Goiânia (1,39%) e Curitiba (1,07%).

Já quando se observa 2021, a capital cearense emplaca novamente a 5ª colocação nacional, mas é alçada à 1ª posição no ranking de inflação mais alta do Nordeste. Veja o ranking do acumulado do ano para o IPCA:

Curitiba: 12,16%

Vitória: 10,69%

Campo Grande: 10,4%

Rio Branco: 10,13%

Porto Alegre: 10,07%

Fortaleza: 10,03%

Goiânia: 9,67%

Salvador: 9,64%

Recife: 9,27%

Brasil: 9,26%

Aracaju: 9,13%

São Luís: 8,89%

Brasília: 8,84%

São Paulo: 8,83%

Belo Horizonte: 8,77%

Rio de Janeiro: 7,82%

Belém: 7,08%



Tags