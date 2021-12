Itália multa Amazon em 1,13 bi de euros por abuso de domínio do comércio online

A autoridade de concorrência italiana informou, nesta quinta-feira, que impôs uma multa de mais de 1,13 bilhão de euros (US$ 1,28 bilhão) à Amazon.com por abuso de domínio do mercado, dizendo que a empresa de comércio eletrônico tem "domínio absoluto" no campo e que prejudicou seus concorrentes em logística de comércio eletrônico.

A autoridade, conhecida como AGCM, disse que as subsidiárias europeias e italianas da Amazon minaram a capacidade dos concorrentes de vender seus produtos online ao vincular o uso do serviço de logística da Amazon pelos vendedores a ofertas destinadas a obter mais visibilidade online, como o Amazon Prime.

Desta forma, outros operadores logísticos de e-commerce ficaram privados da possibilidade de oferecer aos vendedores online os seus próprios serviços, segundo o regulador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os mercados concorrentes também foram prejudicados, pois os vendedores que usam a logística da Amazon são desencorajados a vender seus produtos em outras plataformas, disse o regulador.

A Amazon informou que pretende apelar da decisão, chamando a multa e as penalidades propostos de "injustificados e desproporcionais". Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags