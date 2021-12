Confira vídeo do lançamento do Nubank na bolsa de valores nos EUA e no Brasil

A oferta pública inicial de ações do Nubank foi a maior em termos de participação de investidores de varejo do mercado brasileiro e alcança valor inicial de R$ 233 bilhões, o maior da América Latina

A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Nubank quebrou um recorde: foi a maior em termos de participação de investidores de varejo do mercado brasileiro. Ao todo, segundo o neobanco, 815 mil pessoas investiram em seus Brazilian Depositary Receipts (BDRs).

Sobre o assunto Nubank chega ao mercado valendo US$ 41,4 bi; BDRs são precificados em R$ 8,36

Nubank se torna o banco mais valioso da América Latina

Oferta de ações do Nubank é a terceira maior dos EUA no ano de 2021

Nubank: com 815 mil investidores em BDRs, oferta é a maior do País no varejo

Confira abertura de ações na Bolsa de Valores de Nova York ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nubank fincou sua bandeira na Bolsa e se tornou a instituição financeira mais valiosa na América Latina. A fintech alcançou o valor de US$ 9 por papel em sua oferta inicial de ações. Assim, o banco estreia hoje na Bolsa de Nova York (Nyse) e na brasileira B3 com valor de mercado de US$ 41,7 bilhões na partida - ou R$ 233 bilhões, considerada a taxa de câmbio de R$ 5,60.

"Finalmente podemos formalizar isso, nossos clientes sempre foram nossos parceiros e agora podem ser oficialmente nossos sócios. Estamos muito felizes de finalmente poder chamar todos de sócios. Muitos milhões já são, temos 7,5 milhões de pessoas que já são e agora mais 800 mil que compraram ações no IPO, então o momento é de gratidão", destaca a co-fundadora do Nubank, Cristina Junqueira.

Tags