Para IBGE, inflação teve impacto nas vendas do varejo de outubro

A inflação pressionada, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) rodando acima de 10% no acumulado em 12 meses, pesou sobre as vendas do varejo em outubro, informou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao explicar a queda de 0,1% no volume de vendas do varejo restrito na comparação com setembro, o instituto destacou que "a inflação continua exercendo impacto nos indicadores, uma vez que a variação de receita nominal de vendas do varejo é positiva". A receita nominal do varejo restrito avançou 0,7% ante setembro, segundo o IBGE.

Além da remarcação generalizada de preços, a dinâmica de renda e crédito também pesou sobre a atividade varejista em outubro, disse Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC).

Segundo o pesquisador, embora os dados do trimestre móvel terminado em outubro da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) ainda não tenham sido divulgados, há sinais de "estabilidade" no rendimento na comparação com períodos imediatamente anteriores.

Já as concessões de crédito começaram a cair, "na margem", a partir de setembro, completou Santos, já como efeito do ciclo de elevação da taxa básica de juros iniciado em março.

"Quando imaginamos todos os fatores, entendemos que os últimos meses foram de contrapesos para que o comércio tivesse um cenário de estabilidade em termos de volume em outubro", afirmou Santos.

