Porto do Pecém registra maior movimentação em um único mês

Resultado histórico para o terminal portuário cearense foi obtido com o fechamento do mês de novembro; o valor representa um crescimento de 10% em relação ao mês de outubro e alta de 56% ante novembro de 2020

Pelo quarto mês seguido, mais de dois milhões de toneladas foram movimentadas no terminal portuário do Pecém em um único mês. Ao todo, foi registrada a movimentação de 2.297.396 toneladas (t), o melhor movimento mensal já registrado no Porto do Pecém. Em novembro desse ano, os desembarques somaram 1.556.667 toneladas e os embarques finalizaram com 740.729 toneladas.

O resultado representa um crescimento de 10% em relação ao mês anterior (outubro/2021 – 2.095.848 toneladas). Na comparação com o mesmo período do ano passado (novembro/2020 – 1.464.294 toneladas), o percentual é ainda maior, aproximadamente 56% de crescimento.

“Estamos vivendo o melhor momento da história do Porto do Pecém, desde que o nosso terminal foi inaugurado em março de 2002. Movimentamos mais de 20 milhões de toneladas de cargas em onze meses de um ano que ainda não acabou. Ou seja, já superamos o nosso melhor ano e temos a expectativa de fechar 2021 com mais de 22 milhões de toneladas movimentadas”, afirma Danilo Serpa, presidente do Complexo do Pecém, por meio de nota.

Movimentação do segundo semestre de 2021 do Porto do Pecém

Julho = 1.621.442 tons



Agosto/2021 = 2.161.698 tons



Setembro/2021 = 2.190.896 tons



Outubro/2021 = 2.095.848 tons



Novembro/2021 = 2.297.396 tons

Com o fechamento do mês de novembro, o terminal portuário cearense obteve um resultado histórico: 20.405.383 toneladas movimentadas entre janeiro e novembro de 2021, crescimento de 41% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram movimentadas 14.458.128 toneladas.

Na movimentação acumulada de 2021, os embarques somaram 6.583.475 toneladas, crescimento de 37% em relação ao mesmo período de 2020 (jan/nov-2020: 4.788.666 toneladas). Já os desembarques totalizaram 13.821.908 toneladas, aumento de 43% na comparação com os onze primeiros meses do ano passado (jan/nov-2020: 9.669.462 toneladas).

