Como turbinar sua marca

O Grupo de Comunicação O POVO apresenta hoje, no hub de comunicação Nosso Meio, as estratégias usadas para fortalecer marcas

O POVO lançou em 2021 uma série de inovações tecnológicas no seu portal, incluindo o uso de inteligência artificial, para possibilitar uma conexão maior entre a empresa e seus clientes.

Ao unir as estratégias de brandformance (uso de métricas para medir o retorno do investimento realizado em campanhas) e de branded content (criação de conteúdo diretamente relacionado ao universo de uma marca), o grupo de comunicação sai na frente proporcionando a melhoria da performance e da experiência do usuário na navegação das páginas.

Esses diferenciais de mercado serão apresentados hoje no hub de comunicação Nosso Meio, com o tema "Branded Content: O sucesso de conteúdos customizados”, às 18h30min. O evento conta com a participação de André Filipe Dummar, diretor de Estratégia Digital do Grupo de Comunicação O POVO; Paula Lima, editora da Labeta, estúdio de branded content do O POVO; e Natércia Melo, gerente de Marketing do Grupo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Empresas brasileiras avaliam trocar B3 por bolsa americana

Adeus ao Gol e ao Uno após 4 décadas encerra o ciclo dos 'carros populares'

Arezzo anuncia compra da Carol Bassi por R$ 180 milhões

De acordo com André Filipe Dummar, estamos entrando na era do brandformance, uma aglutinação de brand e marketing de performance. “O brandformance é um novo movimento que nasce para reconstrução da valorização das marcas, em conjunto com estratégias de marketing de performance”.

Ele pontua ainda que as inovações feitas no portal, que está embarcado com tecnologias de altíssimo nível, fizeram de 2021 o grande ano de brandformance para o O POVO. “O grande ponto dessa estratégia de brandformance, que vem dando muito resultado para os nossos clientes, é trabalhar a questão do branded content”.

André finaliza afirmando já existir no Jornal um estúdio de branded content há mais de 15 anos, chamado Labeta, com vários cases de alta assertividade para que determinadas empresas possam se comunicar com seus clientes. Serão apresentados no evento, inclusive, por Paula Lima, editora do estúdio, produtos de branded content que o O POVO tem desenvolvido, tanto no âmbito digital, como no impresso.

“Eu vou apresentar como a gente tem levado a qualidade de jornalismo do Grupo para conteúdos customizados e o reflexo que esses produtos dentro do ‘guarda-chuva O POVO’ têm gerado para grandes marcas do Ceará e do Brasil”, afirma.

Também participam do evento, pela manhã, Duda Brígido, diretor da EBM Quintto; Michelly Nunes, superintendente de marketing do Banco do Nordeste (BNB); e Tarcísio Bezerra, gestor acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Fortaleza. A atividade também promove neste sábado, 4, o lançamento da segunda edição do impresso Nosso Meio.

Tags