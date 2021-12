Ceará investe R$ 24 milhões em 1.100 bolsas de mestrado e doutorado

As bolsas terão validade para início de formação de novos mestres e doutores no Ceará a partir de 2022 em regime de dedicação exclusiva

A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) torna público edital de seleção para 1.100 bolsas de apoio a pesquisa cientifica no Ceará. Ao todo serão investidos R$ 24 milhões em 600 bolsas de mestrado com duração de 24 meses e em 500 bolsas remuneradas de doutorado com duração de 48 meses com vigência a partir de 2022.

O edital foi publicado na noite da última quarta-feira, 1º de dezembro, pela Funcap e repercutido pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT) nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 2. Na publicação o gestor destaca que iniciativa é um compromisso do governo estadual em tratar a "ciência e educação como prioridades".

A seleção das bolsas é regulamentada pelo edital de número 9 de 2021 da Funcap e assume como objetivo "fortalecer o ensino de pós-graduação no estado do Ceará, na sua quantidade, diversidade e, sobretudo, qualidade, visando prover o estado de recursos humanos qualificados para a pesquisa científica, tecnológica e inovação de modo a contribuir para o seu desenvolvimento social e econômico".

"Investir em pesquisa e na formação acadêmica dos nossos alunos e professores é fundamental para a garantia de um estado mais justo e desenvolvido", complementa Camilo. Conforme as regras do edital, os valores de cada bolsa dependerão da modalidade de concessão e serão fixados anualmente pela Funcap considerando a disponibilidade orçamenta´ria prevista para o referido ano.

Além disso, as bolsas serão todas aplicadas em regime de dedicação exclusiva, assim, servidores públicos, estaduais ou federais deverão ser afastados mediante publicação no Diário Oficial da União ou do Estado. Trabalhadores da iniciativa privada deverão apresentar dispensa assinada pelo empregador durante todo a vigência do curso de pós-graduação, seja mestrado ou doutorado, caso contrário deverão abrir mão da vaga de trabalho.

Quando as bolsas estarão disponíveis?

A solicitação de bolsas de mestrado e doutorado pelos programas de pós-graduação das entidades de ensino atuantes no Ceará poderá ser feita a partir de amanhã, 3 de dezembro, até o dia 31 de janeiro de 2022. O resultado será divulgado apenas no mês seguinte, no dia 28 de fevereiro de 2022 e as inscrições para seleção dos bolsistas começarão no dia 2 de março.

Somente poderão solicitar bolsas remuneradas pelo edital programas de pós-graduação reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e previamente cadastrados na base de dados da Funcap.

Os coordenadores dos programas de pós-graduação deverão apresentar proposta à Funcap, por

meio de preenchimento do formulário de solicitação de quotas de bolsa de mestrado e/ou doutorado, disponível na página da entidade.

Quais as obrigações dos futuros bolsistas?

Manter desempenho acadêmico com média geral das notas das disciplinas cursadas, em cada

semestre, igual ou superior a 7;

Fazer referência ao apoio da Funcap nos artigos, dissertações, teses, livros que publicar, assim como em qualquer outra publicação ou forma de divulgação que resulte, total ou parcialmente, de bolsa concedida pela referida Fundação;

Apresentar à coordenação de pós-graduação relatório de suas atividades de pesquisa e de

seu desempenho acadêmico, o qual deverá ser acompanhado da avaliação e dos comentários

do(a) pesquisador(a) orientador(a);



Calendário de seleção dos bolsistas no edital da Funcap

Solicitação das bolsas pelas universidades - 03 a 31/01/2022 às 17h00

Resultado final dos pedidos de bolsas - 28/02/22

Cadastro de bolsistas novos no 1º semestre de 2022

Cadastramento de bolsistas na Plataforma Montenegro



02 a 15/03/2022 às 17h00



01 a 14/04/2022 às 17h00



02 a 13/05/2022 às 17h00

Entrega da documentação na Funcap

02 a 16/03/2022 às 17h00



01 a 18/04/2022 às 17h00



02 a 16/05/2022 às 17h00

Cadastro de bolsistas novos no 2º semestre de 2022

Cadastramento de bolsistas na Plataforma Montenegro

01 a 15/08/2022 às 17h00



01 a 15/09/2022 às 17h00



03 a 14/10/2022 às 17h00



Entrega da documentação na Funcap

01 a 16/08/2022 às 17h00



01 a 16/09/2022 às 17h00



03 a 17/10/2022 às 17h00

Confira o edital completo da seleção clicando aqui





