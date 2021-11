Programa Sua Nota Tem Valor terá pontuação em dobro em dezembro

No mês de dezembro acontece a campanha "Pontue em Dobro" no programa; com o dobro de bilhetes, população tem mais chance de ganhar sorteio de R$ 100 mil

A secretária da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), Fernanda Pacobahyba, anunciou, nesta terça-feira, 30, que neste mês de dezembro, o programa "Sua Nota Tem Valor" traz mais uma vez a campanha “Pontue em dobro”. Com a ação, os participantes do programa terão o dobro de bilhetes para participar do sorteio com prêmio de R$ 100 mil.

De acordo com a gestora, a cada 25 reais em compras com CPF na nota, o consumidor ganha 1 ponto. “Antes, a pontuação mínima era a cada R$ 50 acumulados em compras. Com a campanha, será possível ganhar até 10 pontos por nota e no máximo 100 pontos por mês. Os bilhetes gerados das notas fiscais emitidas entre o dia 1º e 31 de dezembro de 2021 participarão deste sorteio inédito, com uma grande premiação de R$ 100 mil e mais 15 prêmios de R$ 5 mil”, explicou a titular da Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE).

A informação foi divulgada durante a entrega de prêmio do 16º sorteio do Sua Nota Tem Valor, realizada no Complexo Mais Infância, no João XXIII, e transmitida pela TV Ceará e pelo canal da Sefaz Ceará no Youtube.

Premiação



Durante o Momento Sua Nota Tem Valor, a Sefaz anunciou os 16 cidadãos e 14 instituições sem fins lucrativos sorteados na 16ª edição do programa. Na oportunidade, Karina Sales, de Fortaleza, recebeu o prêmio de R$ 25 mil pelas mãos da secretária Fernanda Pacobahyba e da secretária de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará (SPS), Socorro França. Também foram anunciados os nomes das pessoas e instituições ganhadoras das premiações de R$ 5 mil.

Sobre o programa Sua Nota Tem Valor



O Sua Nota Tem Valor contabiliza, com esta edição, a entrega de R$ 7,2 milhões, beneficiando com as premiações dos sorteios e rateios 155 pessoas e 293 instituições sem fins lucrativos. O programa conta hoje com mais de 152 mil participantes e 393 instituições cadastradas, que atuam nas áreas de assistência social, esportes, saúde, educação, cultura, apoio aos animais e religiosas.

Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), criada para conscientizar a população sobre a importância de pedir a nota fiscal e garantir o recolhimento dos tributos.

