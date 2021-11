PIB da Itália cresce 3,9% na comparação anual do 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 3,9% no terceiro trimestre de 2021 ante igual período de 2020, informou o Instituto Nacional de Estatísticas (Istat) na leitura final do indicador nesta terça-feira, 30. O resultado representa uma ligeira revisão positiva da versão preliminar do dado, que apontou para alta de 3,8%.

De acordo com a agência, na comparação com o segundo trimestre, a expansão foi de 2,6% - em linha com a primeira leitura.

Tags