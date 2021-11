PIB da França cresce 3% no 3º trimestre e fica próximo de nível pré-pandemia

O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 3% no terceiro trimestre de 2021 ante o anterior, confirmando na versão final a leitura preliminar do indicador, segundo informou nesta terça-feira, 30, a Insee, agência oficial de estatísticas do país.

O resultado representa uma aceleração em relação à expansão de 1,3% no segundo trimestre ante o primeiro.

Com isso, a economia francesa chegou perto do nível pré-pandemia, estando 0,1% abaixo do indicador no últimos três meses de 2019.

